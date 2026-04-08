Il governo dello Sri Lanka ha annunciato uno stanziamento di circa 320 milioni di dollari destinati a sostenere le fasce più povere, l’agricoltura e il settore della pesca. La misura mira a far fronte all’emergenza energetica che sta duramente colpendo il Paese. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui tempi di attuazione.

Il governo dello Sri Lanka ha stanziato circa 320 milioni di dollari per contrastare l’emergenza energetica che sta colpendo il Paese. L’intervento, annunciato dal presidente Anura Kumara Dissanayake, mira a proteggere i cittadini più fragili e le attività produttive primarie. Davanti al Parlamento, il capo dello Stato ha dettagliato un piano da 100 miliardi di rupie locali. Tale somma sarà distribuita nell’arco di tre mesi e non richiederà l’impiego di fondi straordinari, poiché verrà finanziata attraverso le risorse già presenti nel bilancio. Questa manovra arriva in un momento di estrema fragilità economica, mentre tenta ancora di superare gli effetti della crisi finanziaria che l’ha travolta nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sri Lanka: 320 milioni per salvare poveri, agricoltura e pesca

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