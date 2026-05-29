Una crema antietà viene trovata in borsa di una donna, che la utilizza quotidianamente. La crema protegge la pelle dai raggi UV, aiutando a mantenere elasticità e turgore. È considerata un prodotto necessario tutto l’anno, anche in inverno. La confezione è compatta e facilmente trasportabile, ideale per applicazioni frequenti durante la giornata. La donna l’ha acquistata in farmacia, dove è stata consigliata da un addetto.

Una generazione che non si è mai protetta Del resto basta guardare le boomer, di cui modestamente faccio parte anch’io: sono quasi tutte segnate da macchie scure sulla fronte, sulle tempie, sul decolleté e spesso hanno la cute del viso con righe verticali sulle guance, tipico segno di elastosi solare, cioè di quella perdita di elasticità e turgore dei tessuti, di cui i raggi sono i colpevoli. Non c’è da stupirsi, perché la mia generazione a vent’anni si esponeva al sole per tutto il giorno, sulle spiagge italiane, caraibiche o tropicali, senza la minima protezione. Perché l’obiettivo era abbronzarsi il più possibile e tornare dalle vacanze più nere di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La crema antietà da avere sempre con sé

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Non serve comprare mille prodotti per avere la pelle così.

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