I profumi solidi sono diventati un'alternativa pratica e elegante ai tradizionali flaconi liquidi. Posizionati in modo visibile sulla mensola, rappresentano una soluzione comoda per portare con sé la fragranza preferita senza ingombrare troppo. La loro forma compatta permette di averli sempre a portata di mano, facilitando l’applicazione in qualsiasi momento della giornata.

Lo abbiamo in bella vista sulla mensola: il profumo è la fragranza che ci rappresenta al meglio, ma a volte il formato liquido diventa difficile da mettere in borsa. Per non rinunciare alla nostra fragranze preferita c’è un’alternativa che forse abbiamo visto nel beauty delle nostre nonne: il profumo solido. Quello che a prima vista potrebbe sembrare una saponetta è ricco di oli e burri che entrati a contatto con la pelle liberano tutte le note olfattive per avvolgerci in una fragranza delicata, fruttata o energizzante. La soluzione sofisticata, spesso accompagnata da un packaging accattivante, non è più relegata alla memoria, ma possiamo averla nella nostra borsa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I profumi solidi sono la soluzione comoda e chic per avere la tua fragranza preferita sempre con te

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