Un calciatore di alto livello ha espresso apprezzamento per un suo compagno di squadra, sottolineando come sia il tipo di centrocampista che si desidera avere in squadra, perché dà sempre il massimo. Le parole arrivano da un ex collega, riconosciuto in passato come uno dei centrocampisti più forti d’Europa, e rappresentano un attestato di stima che valorizza le qualità del giocatore in questione.

I complimenti e gli attestati di stima fanno sempre piacere, ma quando arrivano da un “collega” che, a suo tempo, è stato uno dei centrocampisti più forti d’Europa, il piacere si trasforma in orgoglio vero e proprio. Paul Pogba, oggi al Monaco, non ha lesinato commenti per Scott McTominay. Ecco le sue parole al podcast di Rio Ferdinand. Pogba: “Scott è un grande lavoratore, a lui piace correre”. Il francese sottolinea come molto del rendimento di Scott sia dovuto ad Antonio Conte “Che mi crediate o no, quando ho saputo che Scott sarebbe andato al Napoli con Conte, ho detto: ‘Vedrete, Conte lo apprezzerà tantissimo.’ Perché possiede tutte le qualità che Conte cerca.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pogba: “McTominay è il tipo di calciatore che devi avere in squadra, dà sempre tutto”

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