La Roma si prepara a cedere il difensore Ndicka al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato estivo. La mossa fa parte di una strategia finanziaria mirata a generare plusvalenze, come richiesto dall’UEFA. La decisione di vendere uno dei giocatori più importanti della rosa segue le indicazioni della società per rispettare i parametri economici imposti dalle autorità calcistiche. La trattativa tra i due club è in corso, ma ancora senza un accordo definitivo.

La strategia finanziaria della Roma per la prossima sessione estiva è ormai tracciata: la dirigenza giallorossa sarà costretta a sacrificare almeno un pezzo pregiato della rosa per centrare le plusvalenze richieste dall’UEFA. In un contesto di bilancio dove i margini di manovra sono dettati dai rigidi paletti del Financial Fair Play, la società ha già individuato una ristrettissima cerchia di intoccabili guidata da Donyell Malen, mentre cresce la lista dei possibili partenti. Tra questi, il nome di Evan Ndicka è balzato in cima alle preferenze dei grandi club europei, diventando l’indiziato principale per una cessione remunerativa anche in virtù del suo arrivo nella Capitale a parametro zero, condizione che garantirebbe un guadagno integrale a bilancio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ndicka verso il Barcellona: la mossa per le plusvalenze

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