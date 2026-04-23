Festa della Liberazione La Solidarietà rinnova il proprio impegno al servizio della comunità

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha annunciato il proprio impegno nel sostenere le attività rivolte alla comunità locale. La ricorrenza ricorda la fine dell’occupazione e l’affermazione della libertà e della democrazia in Italia. L’associazione ha dichiarato di voler partecipare alle celebrazioni nazionali, sottolineando la propria presenza nel territorio.

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera unirsi alle celebrazioni nazionali che ricordano la fine dell’oppressione e la riconquista della libertà e della democrazia nel nostro Paese.Questa ricorrenza rappresenta un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate BPER rinnova il proprio impegno al fianco della pallavolo italianaBPER conferma e rafforza il proprio sostegno alla pallavolo rinnovando la partnership fino al 2028 con FIPAV in qualità di banca ufficiale della... Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a RomaDalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere ... romatoday.it Festa Liberazione, Nola non dimentica: corteo e pietra d’inciampo per Carlo MastrojanniNOLA (rgl) – Un passo dopo l’altro, lungo le strade della memoria, per non dimenticare e per continuare a dare voce a chi non l’ha più. Nola si prepara a celebrare il 25 Aprile con una giornata intens ... ilgiornalelocale.it Il 25 aprile celebriamo la Festa della Liberazione, una data che segna la vittoria sul nazifascismo e la nascita della nostra democrazia. È il giorno in cui ricordiamo il valore della libertà, conquistata con sacrificio, e il diritto fondamentale di ogni cittadino a esp - facebook.com facebook