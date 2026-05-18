L’alchimia segreta della tostatura | quando la precisione della chimica incontra l’istinto del torrefattore

La tostatura del caffè artigianale rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. Durante questa fase, si controllano attentamente tempi e temperature per influenzare acidità, dolcezza, corpo e aromi del caffè. La precisione della chimica si combina con l’esperienza del torrefattore, che deve adattarsi alle caratteristiche di ogni chicco. Ogni secondo di lavorazione influisce sul risultato finale, rendendo questa operazione un mix tra tecnica e intuizione.

La tostatura del caffè artigianale è il cuore della qualità in tazza: dal bilanciamento tra acidità e dolcezza fino alla definizione del corpo e degli aromi, ogni secondo conta. È in questa fase che un chicco verde, apparentemente anonimo, si trasforma in materia viva, capace di esprimere una complessità aromatica sorprendente. Un processo in tre atti. La tostatura non è un semplice riscaldamento, ma un processo articolato che si sviluppa in tre macrofasi fondamentali. La prima fase è l’ essicazione, durante la quale viene eliminata l’umidità interna del chicco. È una fase preparatoria, ma essenziale per consentire le trasformazioni successive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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