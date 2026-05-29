Valeria Giancola, commercialista e revisore legale, è stata nominata membro del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale, uno dei principali istituti finanziari italiani. La nomina riguarda una figura con competenze nel settore contabile e legale, all’interno di un istituto che si occupa di supportare imprese, investimenti e sviluppo economico. La nomina è stata comunicata ufficialmente e coinvolge un ruolo di rappresentanza nel consiglio direttivo dell’ente.

Valeria Giancola, commercialista e revisore legale, è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale (MCC), uno dei più importanti istituti finanziari italiani impegnati nel sostegno alle imprese, agli investimenti e allo sviluppo economico del Paese. Professionista riconosciuta a livello nazionale per l'elevata competenza tecnica, la lunga esperienza maturata nei settori della governance societaria, della revisione, delle procedure concorsuali e dell'amministrazione giudiziaria, Valeria Giancola ha costruito nel corso degli anni un percorso professionale di assoluto rilievo, caratterizzato da incarichi di vertice in società pubbliche e private, gruppi industriali, enti partecipati e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La commercialista Valeria Giancola nominata nel Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale

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