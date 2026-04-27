Crisi nell' Amministrazione D' Angelo Valeria Ciarmiello spiega i motivi del ' no' in Consiglio

Nella riunione del consiglio comunale di venerdì 24 aprile, si è verificata una difficoltà nel passaggio di una proposta di delibera, che non è stata approvata a causa del voto contrario di alcuni membri della maggioranza. La situazione ha evidenziato tensioni all’interno dell’amministrazione, già fragile prima dell’evento, e ha portato a un confronto aperto sulle ragioni del rifiuto. Tra i partecipanti, una consigliera ha spiegato i motivi del suo ‘no’ durante i lavori.

Aria di crisi a San Prisco nella già fragile maggioranza del sindaco D’Angelo. Nel consiglio comunale di venerdì 24 aprile, infatti, la maggioranza non è riuscita ad approvare la proposta di delibera posta al primo punto all’ordine del giorno, a seguito del voto contrario espresso dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ingv spiega i motivi del terremoto 5,9 al largo di CapriL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha spiegato i motivi del terremoto che si è verificato nella notte, a gradi profondità, nel Golfo di... Serie D: l’allenatore biancorosso spiega i motivi del divorzio. Becattini: "È stato bello». Il Camaiore nel mirinoTERRANUOVA Domani il Terranuova Traiana tornerà a giocare tra le mura amiche del Mario Matteini per ricevere la visita del Camaiore e provare a...