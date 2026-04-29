Parità di genere certificazione Uni Pdr 125 per le banche del Gruppo Mediocredito Centrale

Le banche appartenenti al Gruppo Mediocredito Centrale hanno ricevuto la certificazione UniPdr 125:2022, che attesta il rispetto degli standard relativi alla parità di genere. La certificazione è stata conseguita dopo un processo di verifica delle politiche e pratiche interne adottate per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne all’interno delle strutture. La notifica ufficiale è stata comunicata alle istituzioni interessate.

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la parità di genere UniPdr 125:2022. Il riconoscimento, rilasciato da Bureau Veritas, riguarda Mediocredito Centrale, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto e attesta l’impegno nella promozione di ambienti di lavoro equi e inclusivi. La certificazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso del gruppo verso la valorizzazione delle persone e la diffusione di una cultura fondata su rispetto, pari opportunità ed equità a tutti i livelli organizzativi. Allo stesso tempo segna l’avvio di una fase di ulteriore sviluppo, inserita in una strategia più ampia su diversità, equità e inclusione ( Dei ), già sostenuta da iniziative operative e prassi consolidate.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Partecipate: Centrale del latte di Roma ottiene certificazione per parita’ genereLa Centrale del latte di Roma ottiene la certificazione per la parità di genere, un passo significativo verso l'uguaglianza sul lavoro. Fipav certificata UNI/PdR 125:2022, un traguardo che va oltre il riconoscimento formaleLa consegna ufficiale dell’UNI/PdR 125:2022 conferma standard orientati all’inclusione e alla sostenibilità, dove la centralità delle persone e la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa pensano le imprese della certificazione della parità di genere; Danone Italia riconferma la certificazione per la parità di genere; Parità di genere: doppia scadenza il 30 aprile; Esonero contributivo parità di genere: domande INPS entro 30 aprile 2026. Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la Parità di GenereMediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno ricevuto da Bureau Veritas la certificazione ... orvietosi.it Banche gruppo Mcc ottengono certificazione parità genereMediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno ricevuto da Bureau Veritas la certificazione per la Parità di Genere. (ANSA) ... ansa.it «In tante campagne elettorali la parità di genere è solo uno slogan. Nella mia coalizione è un fatto: su oltre 260 candidati, 128 sono donne, il 49%». Così il candidato sindaco... Leggi l'articolo - facebook.com facebook #Bando comunitario:"Promozione della parità di genere". @europainitalia @EU_Commission eurokomonline.eu/index.php/band… x.com