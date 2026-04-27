Torino rapina sotto falso pretesto | presi due minorenni al Parco Dora

Due minorenni sono stati individuati dalla Polizia in relazione a una rapina avvenuta a gennaio nel Parco Dora di Torino. Uno dei due è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di aggressione, ricettazione e possesso di strumenti offensivi. La squadra di polizia ha condotto le indagini e ha individuato i giovani coinvolti nell'episodio.

? Cosa sapere La Squadra Mobile identifica due minorenni per la rapina di gennaio al Parco Dora.. Un giovane è in custodia cautelare per aggressione, ricettazione e possesso di strumenti offensivi.. La Squadra Mobile di Torino ha individuato due minorenni responsabili della violenta rapina avvenuta lo scorso gennaio nelle vicinanze del Parco Dora, dopo che un uomo era stato aggredito con calci e pugni dai tre assalitori. L’episodio, ricostruito dagli inquirenti, si era consumato quando il giovane vittima era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi con il semplice pretesto di ricevere indicazioni stradali. Una volta circondato, il malcapitato è stato travolto da una pioggia di colpi che lo hanno costretto a terra, provocandogli diverse contusioni fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rapina sotto falso pretesto: presi due minorenni al Parco Dora Notizie correlate Violenta rapina nel parco Dora a Torino, uomo pestato e derubato: due minorenni individuati dopo tre mesi, uno arrestatoA fine aprile 2026 la polizia di Stato di Torino ha arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta lo scorso gennaio... Leggi anche: Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino: chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcere Aggiornamenti e dibattiti Violenta rapina in zona Parco Dora, fermati due responsabili (VIDEO)La Polizia ha arrestato due dei tre responsabili di una violenta rapina avvenuta a Torino, in zona Parco Dora. zipnews.it Torino, rapina violenta al Parco Dora: minorenne in carcere (VIDEO)Lo hanno avvicinato con una scusa banale, chiedendo indicazioni stradali. Pochi istanti dopo, la situazione è degenerata in una rapina violenta, consumata a colpi di calci e pugni. Per quell’episodio, ... giornalelavoce.it