Le manovre dell’Inter sulle fasce tra la clausola di Dumfries e la scommessa per il futuro Palestra
L’Inter sta lavorando alle strategie per le fasce laterali in vista della prossima stagione, valutando sia la clausola di Dumfries sia le possibili scommesse per il futuro. La società analizza attentamente le opzioni disponibili, cercando di bilanciare le esigenze immediate con gli investimenti a lungo termine. La pianificazione si concentra sulla composizione delle corsie laterali, senza annunciare ufficialmente le mosse future.
L’ Inter sta pianificando con grande attenzione la struttura delle proprie corsie laterali in vista della prossima stagione, muovendosi in perfetto equilibrio tra le certezze attuali e gli investimenti futuri. Come rivelato in un approfondimento della Gazzetta dello Sport, il perno del mercato sulle fasce della società milanese resta Denzel Dumfries, valutato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Sul destino dell’esterno olandese pende tuttavia una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, un’opzione che rimarrà valida ed esercitabile fino alla fine di luglio e che potrebbe trasformarsi in una via d’uscita preferenziale per l’inserimento di una big del calcio europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
LA PRESUNTA SPINTA DI SULEMANA SU DUMFRIES IN INTER-ATALANTA
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