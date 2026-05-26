Le manovre dell’Inter sulle fasce tra la clausola di Dumfries e la scommessa per il futuro Palestra

Notizia in breve

L’Inter sta lavorando alle strategie per le fasce laterali in vista della prossima stagione, valutando sia la clausola di Dumfries sia le possibili scommesse per il futuro. La società analizza attentamente le opzioni disponibili, cercando di bilanciare le esigenze immediate con gli investimenti a lungo termine. La pianificazione si concentra sulla composizione delle corsie laterali, senza annunciare ufficialmente le mosse future.