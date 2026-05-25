Il Liverpool ha ripreso i contatti con l’Inter per acquistare Denzel Dumfries in vista della prossima sessione di mercato estiva. L’Inter ha inserito una clausola nel contratto del giocatore per tutelarsi, mentre anche il Barcellona si è mostrato interessato al difensore. Nessuna ufficialità sull’offerta o sui tempi di trattativa.

Il Liverpool ha riallacciato i contatti con l’ Inter per manifestare nuovamente il proprio interesse nei confronti di Denzel Dumfries in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come rivelato nell’edizione odierna di Sport Mediaset, la dirigenza inglese è tornata a chiedere informazioni sul laterale olandese dopo il primo sondaggio esplorativo già effettuato lo scorso gennaio. I Reds sono attesi da una profonda ristrutturazione della rosa dopo aver concluso la stagione con un deludente quinto posto in Premier League e considerano il classe 1996, arrivato a Milano nel 2021 dal PSV Eindhoven, il profilo ideale per rinforzare la corsia destra prima che lo stesso calciatore voli oltreoceano per disputare i prossimi Mondiali con la nazionale dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il Liverpool torna alla carica per Denzel Dumfries, ma l’Inter si difende con la clausola: c’è anche il Barcellona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liverpool su Dumfries! La clausola dell’esterno non lascia dubbi: si può fareIl club di Liverpool ha mostrato interesse per l’esterno difensivo, considerando la clausola presente nel suo contratto.

Manchester United e Liverpool puntano su Denzel DumfriesL'interesse di Manchester United e Liverpool per il calciatore Denzel Dumfries è stato recentemente confermato da alcune fonti online.

Temi più discussi: L'Inter torna alla carica per Jones: il Liverpool non fa sconti, possibile inserimento di una contropartita; Times – Inter alla carica per Curtis Jones: c’è il prezzo del Liverpool e si pensa a uno scambio; Liverpool, Manchester UTD e Aston Villa mettono nel mirino Dumfries; L'Inter non molla Curtis Jones: il Liverpool fissa il prezzo, ipotesi Dumfries nell'operazione.

Il Mondiale sarà probabilmente decisivo per il futuro di #Dumfries. L’olandese dell’ #Inter continua a essere monitorato dal #Liverpool e qualora il #Barcellona vendesse Koundè (a peso d’oro), Denzel potrebbe diventare un obiettivo concreto dei catalani. x.com

Denzel Dumfries a Libero: Posso dire che sono molto felice qui all'Inter, davvero. Davanti a me c'è un Mondiale, e poi, come ogni anno, mi incontrerò con il club per fare il punto della situazione. L'abbiamo sempre fatto in questo modo, e lo faremo anche qu reddit

Inter, Dumfries torna a essere in bilico: ci pensa di nuovo il Liverpool, anche il Barcellona alla finestraNuove voci sul futuro di Denzel Dumfries. Il Liverpool, che già aveva bussato alla porta dell'Inter lo scorso gennaio, è tornato a mettere nel mirino l'esterno olandese, prossimo a essere uno dei prot ... msn.com

Mercato Inter, il futuro di Denzel Dumfries torna in discussioneSecondo le indiscrezioni, il nome dell’olandese sarebbe stato suggerito da José Mourinho, indicato come futuro allenatore dei blancos. sportal.it