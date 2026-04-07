Due aziende hanno presentato le loro offerte per l'acquisto dell'ex stabilimento siderurgico, creando un confronto tra due approcci diversi. La trattativa, ancora in corso, si avvicina a un momento cruciale che potrebbe determinare il futuro della struttura. Le proposte sono state valutate dalle autorità competenti, che si preparano a prendere una decisione definitiva. La vicenda coinvolge numerosi aspetti legali e industriali, con una scelta che avrà ripercussioni sul settore.

Due offerte, due visioni. E una scelta che pesa. La partita per la cessione dell’ex Ilva entra nella fase decisiva con il confronto tra il fondo americano Flacks e il gruppo siderurgico indiano Jindal, mentre il governo accelera per chiudere il negoziato entro fine mese, come indicato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Sul tavolo ci sono proposte profondamente diverse per strategia industriale, investimenti e impatto occupazionale, in un dossier che resta tra i più delicati per l’ industria italiana. Flacks punta su un rilancio ambizioso: produzione a regime di 6 milioni di tonnellate, investimenti per 5 miliardi e una forza lavoro stimata in 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ex Ilva in bilico fra Jindal e Flacks. La cessione entra nella fase decisiva

Ex Ilva, Jindal presenta la proposta. Flacks rilancia sul piano industrialeLa partita per l'ex Ilva entra in una nuova fase e lo fa con un colpo di scena che riapre il confronto tra i pretendenti.

Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il pianoLa partita infinita per l'ex Ilva si riapre con un nuovo player alla finestra: gli indiani di Jindal.

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Dopo Pasqua, a Taranto resta aperta la crisi dell’ex Ilva: tra cessione ai privati, tensioni sociali e futuro incerto x.com

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