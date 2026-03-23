Best Workplaces Italia 2026 | pubblicata la classifica dei 75 migliori ambienti di lavoro

Pubblicata la classifica Best Workplaces Italia 2026: fiducia all’85%, ricavi in crescita del 20% e forte presenza dei settori IT, biotech e finanza. La classifica dei 75 Best Workplaces Italia 2026, realizzata da Great Place to Work Italia e giunta al suo 25° anniversario, conferma un dato centrale: le organizzazioni che investono su fiducia, ascolto e benessere delle persone registrano performance economiche nettamente superiori alla media nazionale. L’analisi si basa sul parere di oltre 210mila collaboratori appartenenti a 415 organizzazioni attive in Italia. Il Trust Index medio delle aziende in classifica raggiunge l’ 85%, in crescita rispetto al 2025 (84%) e ben superiore sia alle aziende certificate ma non presenti nel ranking (75%) sia alla norma italiana, che si ferma al 44%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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