le migliori aziende dove lavorare in italia nel 2026 la classifica best workplaces

Durante un incontro al Teatro Alcione di Milano, Great Place to Work ha svelato la sua classifica dei Best Workplaces in Italia per il 2026, le migliori aziende per ambiente lavorativo. Le classifiche, divise per numero di dipendenti delle società, sono state stilate attraverso sondaggi d’opinione dei dipendenti delle aziende stesse, con oltre 200mila questionari. La misura presa in considerazione è stata l’indicatore del clima di fiducia, che distingue in maniera netta le società che sono entrate nelle classifiche, 75 in tutto, dalla media nazionale. Come si decide qual è la migliore azienda in cui lavorare. Al centro della ricerca che ha... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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