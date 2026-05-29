La casa automobilistica francese annuncia il ritorno della Citroën 2CV, prevista nell’ambito del piano Stellantis FaSTLAne 2030. La nuova versione sarà elettrica. La produzione della vettura storica sarà riavviata, con dettagli sui motori e sul design ancora da definire. La 2CV elettrica rappresenta una ripresa del modello iconico, senza indicazioni su data di lancio o specifiche tecniche.

Uno dei modelli in assoluto più iconici nella storia dell’auto sta per tornare. Lo ha annunciato Citroën, nell’ambito del piano strategico Stellantis FaSTLAne 2030. Nell’orizzonte a medio termine del gruppo franco-italiano c’è anche la celebre 2CV, che come già accaduto con altri modelli del passato tornati a nuova giovinezza, vedi la Renault 5, sarà declinata in chiave elettrica. Citroën anticipa che non si tratterà di una semplice reinterpretazione della 2CV, l’operazione mira a proporre una “nuova visione di mobilità democratica: elettrica, semplice, versatile e desiderabile”. Di dettagli precisi sul progetto, al momento, ce ne sono pochissimi, segno che i tempi potrebbero non essere brevi (si parla del 2028). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Citroën 2CV verso il ritorno: come sarà la nuova elettrica francese

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NUOVA Citroën 2CV 2026 Il RITORNO della LEGGENDA che nessuno si aspettava!

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