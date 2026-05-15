Chip e AI al centro del disgelo Il via libera Usa a Nvidia e il dialogo strategico con la Cina

Il settore tecnologico si trova al centro di un nuovo confronto tra Stati Uniti e Cina, con attenzione particolare a chip e intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno autorizzato alcune aziende statunitensi a esportare prodotti a tecnologia avanzata verso la Cina, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due nazioni. Durante il primo giorno di un nuovo mandato presidenziale in Cina, si sono svolti incontri che, al momento, non hanno portato a comunicazioni ufficiali o accordi concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sul fronte tecnologico, il primo giorno di Donald Trump in Cina porta sì tante buone intenzioni ma per il momento nessun annuncio. È Scott Bessent, a dettare la linea per il futuro. Intervistato dalla Cnbc, il segretario al Tesoro americano spiega che “le due due superpotenze dell’intelligenza artificiale inizieranno a dialogare” per “definire un protocollo su come procedere con le migliori pratiche, per garantire che attori non statali non si impossessino di questi modelli”. Una necessità impellente, viste le ultime novità. Anthtropic ha rilasciato di recente il suo modello più performante, Mythos, mentre OpenAI ha risposto con Daybreak. Entrambi sono strumenti di IA superpotenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chip e AI al centro del disgelo. Il via libera Usa a Nvidia e il dialogo strategico con la Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cerebras sfida Nvidia: IPO da 40 miliardi per i chip AI? Cosa scoprirai Come farà Cerebras a battere il dominio tecnologico di Nvidia? Quanto inciderà il passaggio al profitto sulla valutazione da 40... NVIDIA riattiva la RTX 3060: Samsung riparte con chip a 8 nmLa crisi della domanda di intelligenza artificiale sta costringendo NVIDIA a una mossa tattica: il riavvio della produzione della GeForce RTX 3060 in... Sono taglia piccola. 9 mesi. #Mabel la nera 6 chili #Mavì la bionda 7 chili. #cercafamiglia Si affidano dopo prassi di preaffido e modulo conoscitivo anche al centro nord x info 3274656167 Airola #Benevento #Lina x.com Il più grande fallimento di Trump come leader porterà a un nuovo conflitto reddit L'hardware AI torna al centro degli investimenti e il panorama dei chip si riapreIl capitale sta ritornando con forza sull'hardware AI dopo anni in cui si era concentrato sui modelli e sulle applicazioni. Il segnale più recente arriva da Fluidstack, che secondo TechCrunch sta ... tomshw.it Apple M5: il nuovo chip porta l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza Mac, iPad e Vision ProLa nuova generazione di processori Apple debutta con una GPU dotata di acceleratori neurali dedicati, un Neural Engine più potente e una memoria più ampia per i modelli AI locali. Apple compie un ... multiplayer.it