Possibili disordini | la sfida tra Squinzano e Mesagne si gioca a porte chiuse

La partita tra Squinzano e Mesagne, in programma per la finale playoff del campionato di Promozione, si disputerà a porte chiuse. La decisione è stata presa durante un incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche il prefetto di Lecce e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. La scelta coinvolge l’intero staff e i tifosi di entrambe le squadre, che non potranno assistere alla partita presso lo stadio.

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