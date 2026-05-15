Possibili disordini | la sfida tra Squinzano e Mesagne si gioca a porte chiuse
La partita tra Squinzano e Mesagne, in programma per la finale playoff del campionato di Promozione, si disputerà a porte chiuse. La decisione è stata presa durante un incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche il prefetto di Lecce e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. La scelta coinvolge l’intero staff e i tifosi di entrambe le squadre, che non potranno assistere alla partita presso lo stadio.
SQUINZANO – La sfida tra Squinzano e Mesagne, valevole per la finale playoff del campionato di Promozione, si svolgerà a porte chiuse: è la decisione maturata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del prefetto di Lecce, Natalino Manno, e i rappresentanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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