La Cassazione ha richiesto di verificare le fonti aperte usate nell'inchiesta sulla presunta presenza di una cupola di Hamas in Italia, che coinvolge oltre 20 persone. Le motivazioni della sentenza sono state rese note più di un mese dopo la decisione. La questione riguarda l’utilizzo di informazioni pubbliche e il rispetto delle procedure legali durante le indagini. La Corte ha sottolineato la necessità di accertamenti più approfonditi sulle fonti utilizzate.

Sono arrivate le motivazioni della Cassazione che oltre un mese fa si è pronunciata sulla cupola di Hamas in Italia in un'inchiesta che vede accusate oltre 20 persone. In carcere dal 27 di dicembre, con l'accusa di finanziamento al terrorismo, ci sono Mohammad Hannoun (ritenuto il vertice), Riyad Albustanji, Raed Dawoud e Yaser Elsaly. La Consulta aveva disposto che un'altra sezione del tribunale del Riesame di Genova rivalutasse le loro posizioni, e verrà fissata l'udienza che dovrà svolgersi entro 10 giorni. Ma non si è in alcun modo pronunciata sulla scarsa pericolosità dei soggetti o sulla mancanza di prove solide da parte della Procura. Bensì sulle fonti «aperte» che sarebbero state utilizzate in modo generico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cassazione sul caso Hannoun: "Verificare le fonti aperte usate"

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