La Cassazione ha motivato l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del Riesame di Genova che aveva confermato il carcere di un uomo. La decisione è stata presa dalla Quinta sezione penale e depositata lo scorso 8 aprile. La motivazione si basa sulla necessità di verificare le fonti aperte di informazione.

La Quinta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui, lo scorso 8 aprile, ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del Riesame di Genova. I giudici sollevano forti perplessità sulla solidità delle prove che mantengono in cella Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, insieme a Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, finiti in carcere con la pesante accusa di aver finanziato l'organizzazione terroristica Hamas. Per i giudici la solidità dell’impianto accusatorio prodotto dal Riesame non è sufficiente e al centro della contestazione vi è l'uso eccessivamente vago delle “fonti aperte” da parte dell'accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Verificare le fonti aperte". Ecco perché la Cassazione ha annullato la conferma del carcere per Hannoun

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