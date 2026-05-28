Verificare le fonti aperte Ecco perché la Cassazione ha annullato la conferma del carcere per Hannoun
La Cassazione ha motivato l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del Riesame di Genova che aveva confermato il carcere di un uomo. La decisione è stata presa dalla Quinta sezione penale e depositata lo scorso 8 aprile. La motivazione si basa sulla necessità di verificare le fonti aperte di informazione.
La Quinta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui, lo scorso 8 aprile, ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del Riesame di Genova. I giudici sollevano forti perplessità sulla solidità delle prove che mantengono in cella Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, insieme a Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, finiti in carcere con la pesante accusa di aver finanziato l'organizzazione terroristica Hamas. Per i giudici la solidità dell’impianto accusatorio prodotto dal Riesame non è sufficiente e al centro della contestazione vi è l'uso eccessivamente vago delle “fonti aperte” da parte dell'accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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