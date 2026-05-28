La Corte di Cassazione ha stabilito che i report di Israele e le fonti aperte non sono utilizzabili come prove in un procedimento giudiziario. La decisione si basa sul fatto che il giudice può fondare la propria decisione esclusivamente su materiale acquisito in modo legale e ufficiale.

«La Corte ha affermato che il giudice può fondare la decisione solo su materiale acquisito in contraddittorio e di provenienza accertata: le 'fonti aperte' indeterminate, prive di indicazione dell'origine e di vaglio di attendibilità, non equivalgono al 'fatto notorio' e sono inutilizzabili (al pari del materiale proveniente dai servizi israeliani). La mancata specificazione della fonte e della sua qualità ed attendibilità ne preclude l'utilizzabilità». Lo afferma il collegio di difesa che assiste il presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hannoun, la Cassazione: fonti aperte e report di Israele non utilizzabili

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