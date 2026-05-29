Ogni volta che un nuovo prodotto del marchio di Meghan Markle viene lanciato, riceve molta attenzione a livello globale. Recentemente, si è parlato di una candela profumata che avrebbe un odore di muffa, una caratteristica contestata e molto discussa.

Ogni volta che Meghan Markle lancia sul mercato un nuovo prodotto del suo brand, “As Ever”, ottiene una grande visibilità internazionale. Purtroppo, però, l’eco mediatica non è quasi mai positiva: in passato molti hanno criticato la qualità, l’originalità e i prezzi della merce venduta nel suo store online, accusando la duchessa di utilizzare il suo titolo a fini commerciali. Neppure l’ultima creazione del brand fa eccezione. Stavolta, però, Meghan avrebbe addirittura mentito sulla sua vera fonte di ispirazione, sfruttando il giorno del suo matrimonio per guadagnare denaro. Una candela per ricordare un giorno speciale. Per festeggiare l’ottavo anniversario del loro matrimonio, avvenuto il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, Harry e Meghan hanno pubblicato su Instagram 24 foto inedite del grande evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La candela profumata e l’odore di muffa: la “grande bugia” di Meghan Markle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ABBIAMO REALIZZATO IL SOGNO DI VIOLA: CREIAMO LE SUE CANDELE PROFUMATE! *chiara ferragni*

Notizie e thread social correlati

Re Carlo, il viaggio di Harry e Meghan Markle è un disastro per la MonarchiaHarry e Meghan Markle sono in viaggio in Australia per un tour di quattro giorni dedicato a iniziative benefiche.

Nell’armadio di Meghan Markle: la sua assistente personale è la piccola LilibetMeghan Markle ha pubblicato un’immagine sui social in cui appare all’interno della sua cabina armadio.

Argomenti più discussi: La candela profumata e l’odore di muffa: la grande bugia di Meghan Markle; Meghan lancia una candela profumata per commemorare il suo matrimonio con il principe Harry.

Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figliMeghan Markle, si sa, non lascia nulla al caso, nemmeno l'imminente festa della mamma, che la duchessa imprenditrice ha deciso di celebrare creando dei prodotti ad hoc in vendita dal 22 aprile sul ... vanityfair.it

Quanto costa la candela di Meghan Markle che profuma di royal weddingMeghan Markle col suo brand di lifestyle ha lanciato una candela la cui profumazione si ispira al giorno del suo matrimonio col principe Harry, 19 maggio 2018. As Ever è un progetto a cui Meghan ... fanpage.it