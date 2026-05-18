Nell'armadio di Meghan Markle | la sua assistente personale è la piccola Lilibet

Meghan Markle ha pubblicato un’immagine sui social in cui appare all’interno della sua cabina armadio. Nella foto la accompagnano la sua assistente personale e la piccola Lilibet, che si trova accanto a lei. L’immagine mostra un ambiente domestico con scaffali pieni di vestiti e accessori. La foto è stata condivisa recentemente e ha attirato l’attenzione dei follower. Nessun altro dettaglio riguardante il contesto o altri elementi presenti nello scatto è stato fornito.

Meghan Markle ha condiviso un nuovo scatto privato sui social. Questa volta è nella sua cabina armadio e ad aiutarla c'è la piccola Lilibet: ecco la foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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