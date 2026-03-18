Infortunio Lautaro cambiano i piani dell’Inter | la data del rientro

Lautaro Martinez ha subito un infortunio e l’Inter ha modificato i programmi per il suo recupero. La squadra ha comunicato le nuove tempistiche per il rientro dell’attaccante argentino, che si trova attualmente in fase di riabilitazione. La data di ritorno in campo è stata aggiornata, e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. La società fornirà ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Novità importanti in casa Inter per quel che riguarda le condizioni di Lautaro Martinez: ecco come sta l’argentino. Non gioca dallo scorso 18 febbraio, quando si è infortunato nel corso della gara di Champions League contro il Bodo Glimt riportando un risentimento al soleo della gamba sinistra. Dopo quasi un mese, Lautaro Martinez sta molto meglio ma da Appiano Gentile arrivano importanti novità sul suo rientro in campo. Lautaro Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’attaccante argentino non può considerarsi ancora completamente recuperato e, dunque, lo staff medico dell’Inter quasi sicuramente non lo impiegherà nella sfida di domenica contro la Fiorentina, valida per la trentesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Lautaro, cambiano i piani dell’Inter: la data del rientro Articoli correlati Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurroAllegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa... Ultimissime Inter LIVE: spunta la data del rientro di Lautaro, forfait per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti su Infortunio Lautaro Temi più discussi: Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: c'è una data e una partita nel mirino; Milan-Inter, novanta minuti in panchina per Calhanoglu: altro stop fisico, ecco perché non ha giocato; NEWS – McTominay, Calha, Leao, Celik, Lobotka, Mkhitaryan, Vlahovic, Lautaro, K. Thuram, Skorupski: le novità; Inter, nessun rischio per Lautaro: il possibile rientro. Ma il Toro ha messo una gara nel mirino. Inter, infortunio Lautaro Martinez: cambiano i tempi di recuperoTiene banco l’infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter. Il capitano nerazzurro procede spedito verso il ritorno in ... fantamaster.it Inter, quando torna Lautaro dall’infortunio: le novità verso la 30^ giornataInfortunio Lautaro - Le ultimissime novità in casa Inter sul rientro dall'infortunio di Lautaro: cosa filtra per la 30^ giornata ... fantamaster.it ALLARME RIENTRO PER LAUTARO Il capitano dell’Inter sta recuperando dall’infortunio e ha ripreso ad allenarsi, ma la sua presenza contro la Fiorentina è ancora in forte dubbio. Lo staff nerazzurro non vuole correre rischi: Lautaro tornerà solo quando sar - facebook.com facebook #Lautaro e la 'Notte prima degli esami': l'ultima barzelletta sul suo infortunio 'sintetico' x.com