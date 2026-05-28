A Javier Zanetti il premio internazionale Oreste Granillo | Reggio accoglie l' ex capitano dell' Inter
Javier Zanetti ha ricevuto a Reggio Calabria il premio internazionale “Oreste Granillo”. L’ex capitano dell’Inter è stato premiato durante un evento sportivo nella città calabrese. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti sportivi locali. Il vicepresidente dell’Inter ha accettato il riconoscimento e ha partecipato a un breve discorso. La premiazione si è conclusa con un momento di celebrazione.
Il vicepresidente dell’ Inter, Javier Zanetti, ha ricevuto a Reggio Calabria il premio sportivo internazionale intitolato a Oreste Granillo. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, si è svolta a Palazzo Alvaro ed è stata ideata dal giornalista Maurizio Insardà, con presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. Un riconoscimento prestigioso Il premio, negli anni, è stato assegnato a importanti protagonisti del panorama sportivo nazionale e internazionale. Nell’edizione precedente era stato consegnato al presidente della Fifa, Gianni Infantino. Tra gli altri premiati delle passate edizioni figurano anche Michele Uva, Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon. 🔗 Leggi su Feedpress.me
A Javier Zanetti il Premio Sportivo Oreste Granillo
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