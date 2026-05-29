Sepp Kuss ha vinto in solitaria la 19esima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe, lunga 151 chilometri. La tappa è stata la penultima prima della conclusione della corsa. Il terzo classificato è stato un altro ciclista, mentre il leader della classifica generale rimane in maglia rosa.

ALLEGHE - Sepp Kuss vince in solitaria la 19esima e terzultima tappa della 109esima edizione del Giro d'Italia, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il sogno dell'impresa di Giulio Ciccone è terminato a 2,2 km dal traguardo, quando l'abruzzese della Lidl-Trek è stato saltato nettamente dal 31enne statunitense della Visma-Lease a Bike; secondo posto a 13" per il canadese Derek Gee (Lidl-Trek), terzo lo stesso Ciccone, che ha però superato il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sempre saldamente in maglia rosa, nella graduatoria di migliore scalatore. La frazione è stata segnata dalle fughe da lontano, con Ciccone ispirato e trionfatore sulla Cima Coppi posta sullo scollinamento del Passo Giau, ai -50 dall'epilogo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa

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