Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa del Giro d'Italia, da Feltre ad Alleghe, con un percorso di 151 chilometri e 5 mila metri di dislivello. L'americano ha superato in salita l’italiano Ciccone, rimontando negli ultimi chilometri e arrivando sul traguardo con un vantaggio significativo. Vingegaard mantiene la maglia rosa.

ALLEGHE (BELLUNO) – Lo statunitense Sepp Kuss ha vinto per distacco la 19a tappa del Giro d’Italia, da da Feltre a Alleghe (Piani di Pezzè) per 151 km, con 5 mila metri di dislivello. Il portacolori della Visma Lease a Bike con una rimonta incredibile sull’ultima salita ha ripreso e staccato un eroico Giulio Ciccone (Lidl Trek), che passato per primo anche sul Passo Giau (Cima Coppi), ha staccato i suoi compagni di fuga nella discesa prima della salita finale verso Alleghe, ma senza riuscire a resistere al ritorno di Kuss. L’americano ha quindi tagliato il traguardo da vincitore con +0.14" sul canadese Derek Gee del team Lidl-Trek. Ciccone ha chiuso al terzo posto a +037". 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Kuss vince sul traguardo di Alleghe dopo rimonta in salita su Ciccone. Vingegaard ancora in rosa

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