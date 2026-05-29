Sepp Kuss ha vinto in solitaria la tappa più lunga del Giro d’Italia 2026, percorrendo 151 km tra Feltre e Alleghe. Ciccone, arrivato secondo, ha conquistato la maglia azzurra. La classifica generale è stata modificata, con Kuss che ora guida la corsa.

Sepp Kuss trionfa in solitaria nella tappa regina del Giro d’Italia 2026, i 151 km tra Feltre e Alleghe. Quando non vince Jonas Vingegaard, vince comunque la sua Visma-Lease a Bike: oggi la maglia rosa ha controllato la corsa e dato via libera al suo gregario statunitense, che è stato semplicemente perfetto. Beffato a 2,2 km dall’arrivo Giulio Ciccone, che aveva sognato l’impresa ma è stato costretto a cedere: si consola però con la conquista della maglia azzurra di miglior scalatore, sottratta proprio a Vingegaard dopo aver conquistato quattro dei sei Gpm di giornata. Cambia la classifica generale: recupera il canadese Derek Gee, secondo al traguardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kuss si prende la tappa regina del Giro d’Italia: eroico Ciccone, si consola con la maglia azzurra. Cambia la classifica generale

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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kuss da solo ad Alleghe, Ciccone ipoteca la maglia azzurra, Piganzoli si avvicina a quella biancaDurante la tappa odierna, un ciclista si è staccato dal gruppo principale e ha percorso il tratto in solitaria fino ad Alleghe.

Giro d’Italia 2026, Kuss in solitaria ad Alleghe. Ciccone ipoteca la maglia azzurra, bene PiganzoliSepp Kuss ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026 ad Alleghe, arrivando in solitaria.

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