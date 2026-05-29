Kouamé tout court scalda la Francia

Fili d'erba Chi lo conosce da tempo non è sorpreso della sua esplosione. Ha un fisico robusto, è coordinato, si muove bene, ha un servizio potente e un ottimo dritto. Fili d'erba Chi lo conosce da tempo non è sorpreso della sua esplosione. Ha un fisico robusto, è coordinato, si muove bene, ha un servizio potente e un ottimo dritto. Alla disperata ricerca del successore di Yannick Noah, l’ultimo francese a vincere un Grand Slam nel lontano 1983, da oltre quarant’anni. Se Londra piange Parigi non ride. La Francia tennistica aspetta il messia con la racchetta da lungo tempo. E nulla hanno potuto negli ultimi venti anni i quattro moschettieri, Gilles Simon, Gaël Monfils, Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga, fantastici giocatori a cui però è sempre mancato qualcosa per guardare tutti dall’alto verso il basso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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