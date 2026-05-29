Kouamé tout court scalda la Francia
Kouamé, giovane tennista francese, sta attirando l'attenzione nel circuito internazionale. La sua ascesa coincide con la ricerca di un nuovo campione per la Francia nel tennis maschile, dopo che l’ultimo vincitore di un Grande Slam risale al 1983. La federazione nazionale sta seguendo con interesse le sue performance, che mostrano miglioramenti costanti. Kouamé si sta affermando come uno dei protagonisti emergenti nel panorama tennistico francese.
Fili d'erba Chi lo conosce da tempo non è sorpreso della sua esplosione. Ha un fisico robusto, è coordinato, si muove bene, ha un servizio potente e un ottimo dritto. Fili d'erba Chi lo conosce da tempo non è sorpreso della sua esplosione. Ha un fisico robusto, è coordinato, si muove bene, ha un servizio potente e un ottimo dritto. Alla disperata ricerca del successore di Yannick Noah, l’ultimo francese a vincere un Grand Slam nel lontano 1983, da oltre quarant’anni. Se Londra piange Parigi non ride. La Francia tennistica aspetta il messia con la racchetta da lungo tempo. E nulla hanno potuto negli ultimi venti anni i quattro moschettieri, Gilles Simon, Gaël Monfils, Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga, fantastici giocatori a cui però è sempre mancato qualcosa per guardare tutti dall’alto verso il basso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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