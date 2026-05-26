La Francia sogna con Moise Kouamé al Roland Garros | batte Cilic a 17 anni da n318

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane tennista francese ha sconfitto un avversario di alto livello al Roland Garros, a soli 17 anni, arrivando a occupare la posizione 318 del ranking mondiale. La vittoria è arrivata contro un giocatore noto, dimostrando un talento promettente. Dopo l’addio di un ex campione nazionale, gli appassionati seguono con attenzione le performance di questo nuovo talento. Il torneo continua, e il giocatore ha attirato l’interesse di pubblico e media.

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Il Roland Garros ha appena salutato uno dei suoi beniamini più amati, Gaël Monfils, ma il tennis francese ha già trovato un nuovo volto su cui proiettare entusiasmo e speranze. Sul Court Simonne-Mathieu, il diciassettenne Moise Kouamé ha firmato una delle sorprese più clamorose del primo turno, travolgendo l’esperienza e il prestigio di Marin Cilic con il punteggio di 7-6(4), 6-2, 6-1 in due ore e 38 minuti di gioco. Parigino di nascita e cresciuto nella capitale francese, Kouamè, attualmente numero 318 del ranking ATP, ha giocato con una maturità sorprendente contro un avversario di vent’anni più anziano, ex numero 3 del mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

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