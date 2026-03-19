Moise Kouame segue le orme di Rafa Nadal a Miami | la Francia ha un potenziale fenomeno?

Moise Kouame ha conquistato la scena a Miami, negli Stati Uniti, diventando il primo giocatore nato nel 2009 o successivi a vincere un match a livello di Masters 1000. La Francia sembra avere in mano un talento emergente nel tennis, anche se è ancora presto per definire il suo potenziale. Questo risultato ha attirato l’attenzione sul giovane atleta e sulla sua crescita nel circuito internazionale.

La Francia ha davvero tra le mani un potenziale fenomeno? Dare una risposta definitiva è prematuro, ma i fatti parlano chiaro: Moise Kouame si è preso la scena a Miami (USA), diventando il primo giocatore nato nel 2009 (o negli anni successivi) a vincere un match a livello di Masters 1000. Un segnale forte, che conferma la qualità di questo ragazzo. Entrato in tabellone grazie a una wild card, al debutto assoluto nel main draw di un 1000, il diciassettenne francese ha sfoderato una prestazione di grande maturità. Dopo aver ceduto il primo set, ha rimontato il qualificato americano Zachary Svajda (n.96 ATP) con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, scrivendo una pagina di storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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