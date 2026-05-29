Kim ha costruito il suo HIMARS | come funziona il jolly nordcoreano

La Corea del Nord ha presentato un nuovo sistema di armi, che include un lanciarazzi chiamato HIMARS, in concomitanza con un test missilistico. La piattaforma, descritta come un “jolly” nordcoreano, è stata mostrata in immagini ufficiali. Secondo fonti militari, il sistema può essere impiegato in operazioni di attacco a distanza. Non sono state fornite dettagli tecnici specifici sull’arma o sul numero di unità prodotte.

La Corea del Nord ha svelato nuove armi in concomitanza con l’ultimo test missilistico. In base alle immagini diffuse dai media di Stato, Kim Jong Un ha supervisionato personalmente la funzionalità sul campo di tre armamenti fin qui inediti: un lanciatore multiplo leggero simile agli HIMARS statunitensi, una versione aggiornata dei razzi guidati da 240 millimetri e un missile da crociera tattico dotato di guida AI. Per Pyongyang si tratta di un passaggio importante nella modernizzazione delle forze convenzionali, con l’obiettivo più volte dichiarato di potenziare le proprie capacità di colpire rapidamente bersagli militari sudcoreani senza fare affidamento esclusivo sul deterrente nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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