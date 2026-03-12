Allegri ha ristrutturato il centro sportivo Milanello, portandolo al centro delle attività del club. Sono state introdotte nuove regole e pratiche di lavoro che hanno coinvolto tutto lo staff e i giocatori. Il tecnico ha puntato sulla collegialità, modificando alcune dinamiche interne per migliorare l’organizzazione e la preparazione della squadra. Questi cambiamenti hanno segnato una svolta nelle modalità operative del Milan.

Non dovrebbe essere così, perché si parla di persone adulte, ma a volte un gruppo di lavoro collocato in un contesto privo di regole chiare diventa come una quinta elementare con la supplente: ognuno va per conto proprio e fa più o meno quel che gli pare. Quando, undici anni e mezzo dopo, Massimiliano Allegri ha rimesso piede a Milanello è stato grossomodo questo lo scenario che si è ritrovato di fronte. C'era da ricostruire tutto: fiducia, autostima, tattica e comportamenti. Ecco perché Max fin dal primo giorno ha rimesso Milanello al centro di tutto l'ambito sportivo. Ripristinando i ritiri pre partita - si dorme a Carnago,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laboratorio Milanello: come Allegri ha costruito il suo Milan

Articoli correlati

Milan, ecco Füllkrug: ha scelto il numero 9, oggi prima volta a Milanello da AllegriIeri le visite mediche, oggi i primi passi nel centro sportivo rossonero di Milanello: Niclas Füllkrug è virtualmente un nuovo giocatore del Milan.

Il "paraocchi", le prove con Allegri e la casa vicino a Milanello: Estupinan, il Milan ha un nuovo eroeE adesso, dopo mesi di sarcasmi (i tifosi) e critiche (gli addetti ai lavori), il Milan scopre di avere un nuovo eroe.