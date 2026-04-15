Recentemente è circolato un video che mostra un metodo insolito per individuare un hacker nordcoreano. Secondo quanto riportato, il trucco consiste nel far insultare il leader del Paese, poiché questi soggetti evitano di farlo. La differenza tra un vero utente e un hacker, quindi, starebbe proprio in questo comportamento. La scena ha attirato l’attenzione di molti, considerando la difficoltà di identificare questi hacker tra gli utenti online.

Sono tanti, tantissimi, e difficili da scoprire. Tranne per un dettaglio: non insulteranno mai Kim Jong Un. Stiamo parlando degli hacker nordcoreani infiltrati nelle aziende occidentali. Decine di giovani esperti informatici al servizio del regime di Pyongyang sono riusciti a farsi assumere in grandi aziende internazionali, lavorando da remoto con un unico obiettivo: sottrarre segreti aziendali, dati sensibili e guadagnare milioni di dollari per finanziare il governo di casa. In alcuni casi, durante i colloqui di selezione, questi candidati hanno utilizzato deepfake generati dall’intelligenza artificiale per modificare le proprie fattezze in tempo reale, rendendo praticamente impossibile riconoscerli.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vuoi smascherare un hacker nordcoreano? Fagli insultare Kim Jong Un: il test che li tradisce (VIDEO)

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