Kenya incendio in collegio femminile | 16 morti Arrestate 8 studentesse

Un incendio scoppiato in un collegio femminile nel Kenya ha causato la morte di sedici studentesse. Le fiamme sono state provocate da un incendio doloso. Otto studentesse sono state arrestate con l’accusa di aver dato fuoco alla struttura. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e i motivi dell’incidente. La scena si è verificata durante le ore notturne.

(Adnkronos) – Sedici studentesse hanno perso la vita a causa di un incendio doloso in un collegio femminile in Kenya e altre otto sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato il fuoco. Lo ha riferito dalla polizia. L'incendio, scoppiato presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Deadly Kenya Boarding School Fire Kills Students As Dormitory Burns Overnight | NewsX World

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