Kenya incendio nel collegio mentre tutti dormono Studentesse si lanciano dalle finestre | 16 ragazze morte

Un incendio si è verificato in un collegio femminile a circa 120 km da Nairobi, in Kenya, durante la notte. Durante l’evento, 16 studentesse sono decedute e 74 sono rimaste ferite. Le studentesse hanno tentato di mettersi in salvo saltando dalle finestre. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio né sui dettagli delle operazioni di soccorso.

Sedici studentesse sono morte e altre 74 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un collegio femminile a 120 km da Nairobi, in Kenya. Le fiamme hanno avvolto il dormitorio mentre le ragazze dormivano. Le cause sono ancora sconosciute. Il comandante di polizia: "Una situazione triste e sconvolgente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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