Kenneth Law l’uomo che vendeva kit per il suicidio online | è accusato di 147 morti anche in Italia

Si è aperto in Canada il processo a Kenneth Law, un uomo di 60 anni accusato di aver aiutato quasi 150 persone nel mondo a suicidarsi vendendo loro sostanze tossiche. Law ha ammesso la sua colpevolezza per la morte di 14 persone nello Stato dell’Ontario dove è comparso in tribunale. La sua macabra rete commerciale sarebbe stata però estesa a una quarantina di Paesi nel mondo, e secondo il Guardian tra quelli in cui Law ha adescato vittime ci sarebbe anche l’ Italia, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La maggior parte delle vittime sarebbe comunque localizzata in Usa e Uk. Law avrebbe venduto oltre 1.200 pacchetti di sostanze tossiche a persone incontrate in forum online sul suicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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