Kenneth Law l’uomo che vendeva kit per il suicidio online | è accusato di 147 morti anche in Italia
In Canada, è iniziato il processo contro un uomo di 60 anni accusato di aver venduto online kit con sostanze tossiche che avrebbero portato alla morte circa 150 persone, tra cui alcune in Italia. L’indagato è ritenuto responsabile di aver facilitato il suicidio di queste persone attraverso la distribuzione di prodotti per il gesto finale. La vicenda riguarda un numero elevato di decessi collegati alle sue attività commerciali.
Si è aperto in Canada il processo a Kenneth Law, un uomo di 60 anni accusato di aver aiutato quasi 150 persone nel mondo a suicidarsi vendendo loro sostanze tossiche. Law ha ammesso la sua colpevolezza per la morte di 14 persone nello Stato dell’Ontario dove è comparso in tribunale. La sua macabra rete commerciale sarebbe stata però estesa a una quarantina di Paesi nel mondo, e secondo il Guardian tra quelli in cui Law ha adescato vittime ci sarebbe anche l’ Italia, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La maggior parte delle vittime sarebbe comunque localizzata in Usa e Uk. Law avrebbe venduto oltre 1.200 pacchetti di sostanze tossiche a persone incontrate in forum online sul suicidio. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Grace travolta da un’onda mentre scattava foto con l’amica: morti anche la madre e un uomo che tentarono di salvarlaUna ragazza di 15 anni è stata trascinata via dalla corrente mentre scattava foto con un’amica sulla spiaggia di Withernsea.
Napoli, vendeva preziosi online senza autorizzazione: sequestrati oltre 600 gioielliA Napoli, un individuo è stato scoperto mentre continuava a vendere online oltre 600 gioielli senza averne l’autorizzazione, nonostante un ordine del...