Una ragazza di 15 anni è stata trascinata via dalla corrente mentre scattava foto con un’amica sulla spiaggia di Withernsea. La madre e un uomo che tentavano di aiutarla sono morti nel tentativo di soccorrerla. La tragedia si è verificata durante una giornata di mare, con le persone coinvolte che sono state colpite dalla forte corrente. La ragazza è stata travolta dall’onda mentre si trovava in acqua con l’amica.

La tragedia sulla spiaggia di Withernsea durante una giornata al mare: la 15enne fu trascinata via dalla corrente davanti all’amica. Una giornata iniziata come una semplice gita al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il Regno Unito. La 15enne Grace Keeling è morta dopo essere stata trascinata in acqua da un’onda improvvisa mentre stava scattando alcune fotografie con un’amica sulla spiaggia di Withernsea, nell’East Yorkshire. Nel tentativo disperato di salvarla hanno perso la vita anche la madre della ragazza, Sarah Keeling, 45 anni, e Mark Ratcliffe, un uomo di 67 anni che si trovava sul lungomare e si è tuffato in mare per aiutare la famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grace travolta da un’onda mentre scattava foto con l’amica: morti anche la madre e un uomo che tentarono di salvarla

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