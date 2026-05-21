Napoli vendeva preziosi online senza autorizzazione | sequestrati oltre 600 gioielli

A Napoli, un individuo è stato scoperto mentre continuava a vendere online oltre 600 gioielli senza averne l’autorizzazione, nonostante un ordine del Questore di interrompere immediatamente l’attività. Le forze dell’ordine hanno sequestrato tutti i preziosi trovati durante un controllo. La persona coinvolta aveva già ricevuto un provvedimento ufficiale che le vietava di proseguire con questa attività commerciale. Le autorità hanno così confiscato i beni e avviato le procedure legali necessarie.

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Continuava a vendere online oggetti preziosi nonostante un provvedimento del Questore di Napoli gli imponesse l’immediata cessazione dell’attività abusiva. Per questo un 38enne napoletano è stato denunciato dalla Polizia di Stato e sanzionato amministrativamente nel corso di un controllo effettuato nel quartiere Pendino. L’operazione è stata condotta nella mattinata di ieri dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli presso un’attività di commercio online di chincaglieria. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno accertato che l’uomo proseguiva illegalmente nella vendita di oggetti preziosi senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, vendeva preziosi online senza autorizzazione: sequestrati oltre 600 gioielli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravenna, autosalone vendeva mezzi senza autorizzazione: attività totalmente abusiva, maxi multaNel ravennate, un 40enne è stato sanzionato per aver gestito una rivendita auto completamente abusiva. Armi in casa senza autorizzazione, sequestrati fucili e pistola a un 93enneProsegue l'attività, coordinata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che punta a verificare il rispetto delle...