Sal Da Vinciieri è stato ospite aCinque Minutie così conBruno Vespanon poteva non cantare la suaPer sempre sì.Il cantante tra meno di un mese sarà in gara all’Eurovisione così è stato ospite nella trasmissione dell’access di Rai1 per cantare la sua hit. La canzone ha vinto il festival di Sanremoe sta spopolando anche all’estero, presto arriverà a Vienna per l’Eurovision 2026e quindi la tv italiana, in questi giorni, si sta mobilitando per dare supporto all’artista partenopeo. InfattiSal Da Vinci sarà ospite anche domani sera aCanzonissima. Con l’occasione il conduttore e il cantante sono stati protagonisti di un simpatico siparietto nel qualeSal ha insegnato a Vespa le mosse del suo ballettoche sta diventando virale non solo in Italia, ma anche all’estero.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sal da Vinci e Bruno Vespa, la strana coppia che balla su Per sempre sì | VIDEO

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