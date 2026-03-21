Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha dichiarato che la città è sotto le bombe con temperature di circa -30 gradi, ma non si arrende. Ha aggiunto che il presidente russo ha commesso un errore nei calcoli e ha sottolineato la resilienza della popolazione e delle autorità locali di fronte alle sfide attuali. Klitschko ha evidenziato la determinazione di Kiev a resistere alle offensive.

Firenze – Vitaly Klitschko ha la tenacia dei lottatori e l’esperienza di gestire attacchi e pressioni. Qualità che gli sono tornate utili, prima sul ring e poi da sindaco di Kiev, dove governa da quattro anni sotto le bombe. I suoi due metri di stazza spiccano a Palazzo Vecchio a Firenze, dove dalla sindaca Sara Funaro ha ricevuto le chiavi della città. L’attenzione del mondo si è spostata sulla guerra in Iran, ma gli attacchi russi continuano. Qual è la situazione attuale in Ucraina e a Ki ev? “È stabilizzata. Fortuna che l’inverno è finito: è stato il più rigido della nostra storia, con temperature che hanno raggiunto i -30 gradi. Con le infrastrutture distrutte abbiamo dovuto ricostruire tutto da zero per fornire i servizi ai nostri cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Klitschko, il sindaco pugile di Kiev: “Sotto le bombe a meno 30 gradi, ma non siamo al tappeto. Putin ha sbagliato i conti”

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