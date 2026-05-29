kailas fuga unveils all female elite trail team in italy

Notizia in breve

Fuga ha annunciato la creazione di un team di trail running composto esclusivamente da donne. Cinque atlete italiane sono state selezionate per far parte della squadra, che si dedica a competizioni di corsa in natura. L’annuncio è stato fatto attraverso un comunicato ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle atlete o sulle competizioni future.