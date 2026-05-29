Kailas FUGA Unveils All-Female Elite Trail Team in Italy
Fuga ha annunciato la creazione di un team di trail running composto esclusivamente da donne. Cinque atlete italiane sono state selezionate per far parte della squadra, che si dedica a competizioni di corsa in natura. L’annuncio è stato fatto attraverso un comunicato ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle atlete o sulle competizioni future.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Five leading Italian trail runners join FUGA’s team for rising stars GUANGZHOU, China, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — FUGA Mountain Club, a global community of over 500 competitive runners by Kailas FUGA, has launched a Talent Team comprising some of Italy’s strongest female trail runners. Alice Minetti (ITRA 716), Benedetta Broggi (ITRA 742), Enrica Dematteis (ITRA 760), Luisa Dematteis (ITRA 716), and Nicol Guidolin (ITRA 759) are making their names as some of the country’s leading athletes. In San Pellegrino, the runners joined the first three-day camp for training, physiotherapy, nutrition workshops, and setting ambitious goals for the year. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Secret Team 355 stasera su Rai 4: spie d’élite e missione impossibile al femminile
Il team scelto per volare a Londra allo Smau-Italy . RestartsUpIl team selezionato per partecipare allo Smau Italy a Londra si sta preparando per presentare il progetto RestartsUp.
Si parla di: Il razzo di Blue Origin esplode durante il test sulla piattaforma di lancio, Bezos: Personale al sicuro; Drone russo contro palazzo in Romania, due feriti vicino al confine ucraino.
Kailas FUGA Team signs Spanish Trail Elite Azara GARCIA DE LOS SALMONESKailas FUGA athlete Azara GARCIA DE LOS SALMONES Credit: Kailas FUGA · GlobeNewswire Inc. Guangzhou, China, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)-- Kailas FUGA has announced the signing of Spanish female ... finance.yahoo.com