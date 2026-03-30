Il team selezionato per partecipare allo Smau Italy a Londra si sta preparando per presentare il progetto RestartsUp. Il sistema sviluppato da Rilemo utilizza tecnologie di intelligenza artificiale integrate nel dispositivo, che sono fondamentali per il suo funzionamento. La partecipazione all’evento permetterà di illustrare le caratteristiche e le applicazioni di questa tecnologia.

PER comprendere bene il funzionamento del sistema progettato da Rilemo, non si può non trascurare il ruolo chiave svolto dalle tecnologie Ai, l’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo. Una volta che le immagini diagnostiche vengono catturate, arricchendo i dati a disposizione dei medici con informazioni sulla presenza – o meno – di accumuli di fluidi, sul tipo di fluidi e sulla loro quantità, spetta agli algoritmi Ai incorporati analizzare i dati disponibili per generare reportistica testuale in grado di accelerare e ottimizzare il processo diagnostico, anche fuori dall’ospedale. Proprio per gli obiettivi che si pone – migliorare la tempestività della diagnosi e ridurre significativamente i costi operativi della sanità – la startup ha ricevuto, a soli due anni dalla fondazione, numerosi riconoscimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il team scelto per volare a Londra allo Smau-Italy . RestartsUp

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