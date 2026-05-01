Un thriller ad alta tensione con Jessica Chastain e Penélope Cruz: una squadra segreta di agenti internazionali affronta una minaccia tecnologica globale tra missioni pericolose, rivalità e colpi di scena. Questa sera, venerdì 1 maggio alle 21:20, Rai 4 propone in prima serata il film d'azione Secret Team 355, un thriller spionistico dal respiro internazionale diretto da Simon Kinberg. Un titolo che punta sul ritmo serrato e su un cast d'eccezione tutto al femminile. Secret Team 355: la trama del film Il mondo è sull'orlo del caos a causa di una sofisticata arma informatica capace di mandare in tilt le infrastrutture globali. Quando il dispositivo finisce nelle mani di un gruppo di mercenari senza scrupoli, l'agente della CIA Mason "Mace" Brown capisce che le vecchie gerarchie non bastano più.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Secret Team 355 stasera su Rai 4: spie d’élite e missione impossibile al femminile

Notizie correlate

Stasera a letto tardi, al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The JackalDebutta questa sera, martedì 3 marzo, Stasera a letto tardi, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time realizzato insieme a Endemol...

Siamo danza: stasera l’evento dedicato al mondo del ballo su Rai 1Si parla in questi giorni delloscandalo legato al mondo della danza competitivae proprio oggi è la giornata mondiale dedicata al ballo.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Lo spionaggio come non l’hai mai visto, la nostra selezione: film e serie spy su Netflix.

Secret Team 355 stasera su Rai 4: spie d’élite e missione impossibile al femminileUn thriller ad alta tensione con Jessica Chastain e Penélope Cruz: una squadra segreta di agenti internazionali affronta una minaccia tecnologica globale tra missioni pericolose, rivalità e colpi di s ... movieplayer.it

Azione stasera su Rai 4 con il film Secret Team 355: la tramaJessica Chastain e Penelope Cruz sono le protagoniste di Secret Team 355, il film di spionaggio diretto da Simon Kinberg stasera su Rai 4: la trama. corrierenazionale.it