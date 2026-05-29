Kailas FUGA presenta in Italia un team élite femminile di trail running

Notizia in breve

Cinque atlete italiane specializzate in trail running sono state selezionate per formare un team di élite. La formazione si concentra su competizioni di lunga distanza e si prepara a partecipare a eventi internazionali. Le atlete sono state scelte tra le più competitive del panorama nazionale e hanno già accumulato risultati significativi in gare di trail. L’obiettivo dichiarato è di rappresentare l’Italia nelle competizioni più importanti del settore. La presentazione ufficiale del team è prevista nei prossimi giorni.