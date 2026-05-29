Kailas FUGA presenta in Italia un team élite femminile di trail running
Cinque atlete italiane specializzate in trail running sono state selezionate per formare un team di élite. La formazione si concentra su competizioni di lunga distanza e si prepara a partecipare a eventi internazionali. Le atlete sono state scelte tra le più competitive del panorama nazionale e hanno già accumulato risultati significativi in gare di trail. L’obiettivo dichiarato è di rappresentare l’Italia nelle competizioni più importanti del settore. La presentazione ufficiale del team è prevista nei prossimi giorni.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cinque tra le principali trail runner italiane entrano a far parte del Talent Team FUGA dedicato ai talenti emergenti GUANGZHOU, Cina, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — FUGA Mountain Club, la comunità globale di oltre 500 runner competitivi creata da Kailas FUGA, ha annunciato il lancio di un Talent Team composto da alcune tra le più forti trail runner italiane. Alice Minetti (ITRA 716), Benedetta Broggi (ITRA 742), Enrica Dematteis (ITRA 760), Luisa Dematteis (ITRA 716) e Nicol Guidolin (ITRA 759) si stanno affermando tra le atlete di punta del panorama nazionale. A San Pellegrino, le atlete hanno preso parte al primo ritiro di tre giorni organizzato dal team, dedicato ad allenamento, fisioterapia, workshop nutrizionali e definizione di ambiziosi obiettivi per l’anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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