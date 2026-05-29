Juventus David moneta di scambio | così arriva il sostituto di Cambiaso | CM

Notizia in breve

La Juventus sta pianificando cambiamenti nel reparto offensivo per la prossima stagione. L’attaccante canadese potrebbe lasciare il club, mentre il sostituto di Cambiaso sta arrivando. La società sta considerando diverse opzioni per rafforzare l’attacco, ma non sono stati ancora ufficializzati dettagli sui trasferimenti. La rosa del club sarà soggetta a modifiche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle operazioni di mercato e alle cessioni di alcuni giocatori.