Juventus David moneta di scambio | così arriva il sostituto di Cambiaso | CM
La Juventus sta pianificando cambiamenti nel reparto offensivo per la prossima stagione. L’attaccante canadese potrebbe lasciare il club, mentre il sostituto di Cambiaso sta arrivando. La società sta considerando diverse opzioni per rafforzare l’attacco, ma non sono stati ancora ufficializzati dettagli sui trasferimenti. La rosa del club sarà soggetta a modifiche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle operazioni di mercato e alle cessioni di alcuni giocatori.
Il futuro dell’attaccante canadese alla Juve resta in bilico: le mosse del club bianconero Ci saranno diversi cambiamenti nella Juventus in vista della prossima stagione, specialmente nel reparto offensivo. Tanti interpreti del ruolo hanno deluso e sono pronti a fare le valigie. Jonathan David può lasciare la Juve (Ansa) – Calciomercato.it Scontata la partenza dopo una sola stagione di Openda, che non si è mai ambientato sotto la Mole né all’inizio con Tudor né per il resto dell’annata con Spalletti in panchina. In bilico invece c’è sempre il futuro di Vlahovic, con il centravanti serbo che nei prossimi giorni darà una risposta definitiva alla società sulla proposta per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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