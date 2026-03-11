Juventus David ha già la valigia pronta | lo scambio per soffiarlo all’Inter | CM

Un attaccante canadese della Juventus potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione, con un possibile scambio che lo porterebbe all’Inter. La società bianconera sembra aver già pianificato questa mossa per superare i rivali nerazzurri e rafforzare la rosa in vista della corsa alla Champions League. La situazione si sviluppa mentre la Roma ha perso terreno sul campo del Genoa.

L’attaccante canadese non ingrana e dopo una sola stagione potrebbe lasciare Torino. L’idea della Juve sul mercato per beffare i rivali nerazzurri La Juventus torna sotto per la corsa Champions, approfittando anche dello scivolone della Roma sul campo del Genoa. Il poker rifilato alla cenerentola Pisa ha ridato fiato alla truppa di Luciano Spalletti, attesa sabato sera dalla trasferta di Udine. Jonathan David può lasciare la Juve (Ansa) – Calciomercato.it In Friuli si rivedrà dopo tre mesi e mezzo Vlahovic, pronto a tornare nella lista dei convocati e che partirà dalla panchina nel match contro l’ Udinese. Un toccasana per Spalletti il rientro del centravanti serbo, considerando il rendimento insufficiente di Openda e David. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

