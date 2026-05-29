È stato raggiunto un accordo tra il giocatore portoghese e la società, che gli consente di firmare a parametro zero. Il calciatore, svincolato dal Manchester City dopo il mancato rinnovo, potrà quindi trasferirsi senza costi di trasferimento. La firma definitiva è imminente e il giocatore sarà a disposizione della nuova squadra per la prossima stagione. La trattativa si è conclusa positivamente dopo le negoziazioni tra le parti.

È praticamente fatta per Bernardo Silva, uno dei grandi desideri di Spalletti in vista della prossima stagione. Siamo ai livelli di Alisson quanto a gradimento del tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe incontrarsi con la società, Comolli incluso col quale i rapporti sono ai minimi termini, per fare il punto della situazione sul mercato e non solo. Bernardo Silva a zero, ma non alla Juve. E neanche all’Atletico Madrid, al quale è stato dato per vicinissimo nei giorni scorsi. Alla fine l’ormai ex Manchester City si trasferirà nel club che rappresentava, fin dall’inizio, la sua priorità assoluta. Parliamo del Barcellona, scatenato negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, tutto vero: via libera e accordo con Bernardo Silva

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