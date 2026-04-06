Tutto confermato Bernardo Silva via a zero | la Juve sogna davvero

Bernardo Silva lascerà il Manchester City al termine dell’attuale stagione senza ricevere un indennizzo. La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista portoghese, che a breve potrebbe approdare in Italia. La decisione di Silva di lasciare la squadra inglese è stata ufficializzata, e le trattative tra il giocatore e il club italiano sono in corso. La sua partenza rappresenta un’operazione a parametro zero.

Bernardo Silva saluterà il Manchester City a costo zero alla fine della stagione. Da diverso tempo si parla di un possibile cambio di maglia da parte del portoghese alla fine del campionato in corso, ma ora è arrivata la decisione definitiva da parte del club e del giocatore che separeranno le proprie strade. Juventus, si avvicina Bernardo Silva (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano l’avventura di Bernardo Silva a Manchester è da considerarsi terminata con il calciatore che chiuderà la stagione in corso alla corte di Pep Guardiola prima di trasferirsi in un nuovo club a costo zero. Classe 1994, il portoghese è da tempo nel mirino di diverse squadre con la Juventus che sogna il suo acquisto a costo zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutto confermato, Bernardo Silva via a zero: la Juve sogna davvero Bernardo Silva-Juve, c’è la conferma: Spalletti sogna in grandeBernardo Silva rimane nei radar della Juve in vista della prossima stagione: l’ultimo annuncio fa sognare i tifosi. Leggi anche: Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve… BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO Temi più discussi: Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Bernardo Silva saluta il Manchester City: Ipotesi Barcellona; Tuttosport - Juventus-Bernardo Silva: contatto! La decisione presa con Mendes; Quale futuro per Bernardo Silva? Romano fa chiarezza: Decisione definitiva al 100%. Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpoOra è ufficiale: il portoghese cambierà squadra. Le parole del vice di Guardiola e il programma del giocatore, con i bianconeri alla finestra ... tuttosport.com Romano: La decisione di Bernardo Silva sul suo futuro arriverà prima del…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Bernardo Silva: Bernardo Silva ha deciso di lasciare il Manchester City a parametro zero e, proprio questa settimana, ... tuttojuve.com Il vice di Guardiola ufficializza l'addio di Bernardo Silva: dove può andare il portoghese, la Juventus vuole provarci x.com Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà a Manchester dopo il Mondiale". Contatto con la Juve: davvero possibile un suo arrivo in bianconero Bernardo Silva a fine stagione lascerà il Manchester City. La conferma arriva dalle parole di Pep Lijnders, nu facebook